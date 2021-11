Russi e Tropical Coriano non accorciano il gap dopo il pareggio della capolista Fya Riccione

Termina 1-1 la sfida d’alta classifica al Bucci tra Russi e Tropical Coriano. Dopo il pareggio della capolista Fya Riccione col Victor San Marino nell'anticipo di sabato, nessuna delle due formazioni (secondi i ravennati, terzi i riminesi ma entrambi con 18 punti) riesce a 'mangiare' punti di distacco dalla Fya.

La partita

Avvio di partita a ritmi molto bassi, che si sblocca solo al 17’ con il vantaggio ospite: da un errore in uscita di Bungaja, Vitaioli serve Rivi in area, pallone sul destro e tiro a incrociare che batte Lombardi per lo 0-1. Il Russi reagisce al 25’: confusione in area, pallone al limite calciato da Gadda verso Bezzi che, per poco, non riesce a deviarlo in rete. Il pareggio arancione arriva al 38’: Bungaja alza un pallone in area diretto a Saporetti, sponda per Venturi che prova ad anticipare Bascucci di testa; sulla respinta del portiere il più lesto è Garavini che in scivolata mette dentro il pallone dell’1-1.

Nella ripresa il pallino del gioco è arancionero. Al 14’ Gadda crossa, stacca di testa Saporetti: pallone centrale e parata di Bascucci. Ancora Russi in avanti, stavolta col cross preciso di Salomone per il solito Saporetti che anticipa tutti e, con la scarpata, mette a lato di pochissimo. 30’ minuto, Venturi si mette in proprio e tira da 30 metri ma Bascucci mette in angolo con un’ottima parata. Ci prova ancora il Russi anche nei minuti finali: al 46’, Ferretti serve al centro Saporetti, la accomoda a Venturi che, però, calcia alto dal limite dell’area. Termina 1-1 il match, occasione sprecata da entrambe le squadre per accorciare il gap con la Fya Riccione.

Tabellino

RUSSI: Lombardi, Ferrari (28’ st Martini), Benini, Gadda, Bungaja, Bertoni, Ferretti, Garavini, Bezzi (8’ st Salomone), Venturi, Saporetti.

A disposizione: Savini, Martini, Fato, Papa, Troncossi, Santomauro, Calderoni, Zannoni, Salomone.

All.: Orecchia Andrea

TROPICAL CORIANO: Pollini (20’ pt Bascucci), Galassi, Perazzini, Mularoni, De Luigi, Anastasi, Vagnarelli (1’ st Stanco), Fabbri, Rivi (33’ st Canini), Vitaioli (1’ st Tonini), Tomassini.

A disposizione: Bascucci, Costantini, Matteoni, Palazzi, Santarini, Stanco, Bartoli, Tonini, Canini.

All.: Bucci Marco

Reti: 17’ Rivi, 38’ Garavini,

Ammoniti: Vitaioli (C), Rivi (C), Anastasi (C), Bascucci (C)

Espulsi:

Note:

Recupero: 4’ 1T, 3’ 2T