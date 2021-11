Rocambolesca vittoria del S. Ermete sul campo della Due Emme

Partita combattuta e ricca di emozioni a Mercato Saraceno tra Due Emme e S. Ermete, con gli ospiti che portano a casa il bottino pieno con merito. La formazione riminese, sempre ordinata e propositiva, tampona bene la fase offensiva della Dueemme e si propone spesso in avanti, sul campo pesante che ne favorisce la maggiore fisicità.

La partita si sblocca al 15' della prima frazione per merito di D'Elia (S.Ermete), dopo che già al 2' e al 10' si era sfiorato il vantaggio. Gli ospiti hanno il predominio del gioco e provano a raddoppiare in qualche altra occasione, fino al pari della Duemme con gran tiro da fuori di Montesi R.

Il tempo di rimettere la palla al centro e all'ultimo minuto gli ospiti tornano in vantaggio con colpo di testa perentorio da calcio d'angolo. La ripresa si apre al 5' con il terzo gol del S.Ermete e la partita si riapre con il gol del 2-3 di Giacobbi. La Dueemme ci crede, prova l'arrembaggio per ricondurre in porto la partita, lo fa in modo troppo confusionario e individualistico riuscendo a costruire qualche pericolo solo da punizioni dal limite.