Il Novafeltria fallisce un rigore e viene sconfitto al fotofinish dalla Sampierana

Seconda sconfitta consecutiva per il Novafeltria, che a San Piero in Bagno viene battuto di misura per un gol di Fabbri al 92'. I bianconeri hanno meritato i 3 punti, ma rischiato la beffa al 68', quando Semeraro dal dischetto ha colpito il palo nell'unico tiro in porta del Novafeltria in tutto l'incontro. Nel prossimo turno i riminesi ospiteranno il Sant'Ermete.

La partita

Al 7’ tiro da fuori area di Lanzi che sfiora il palo alla destra di Andreani. Al 23' prodezza del portiere ospite che toglie dall'incrocio dei pali un tiro su punizione di Narducci. Alla mezz'ora goal annullato alla Sampierana, di Canali per fuorigioco. Nella ripresa ancora la Sampierana in avanti, al 60' su conclusione di Narducci un difensore salva sulla linea di porta. Al 68' il rigore sbagliato dal Novafeltria, col palo colpito da Semeraro. 20' dopo altra occasione della Sampierana con Fabbri, che poi al 92' segna il gol vittoria tra il tripudio del pubblico sampierano.

Tabellino

SAMPIERANA- VIS NOVAFELTRIA 1-0

SAMPIERANA: Niederweiser; Quaranta, Diversi ( dal 78' Braccini), Narducci, Canali, Corbara, Quercioli, Petrini

(Lanzi), Pippi ( dal 78' Fabbri) Berni. A disp. Zammarchi, Simoncini, Farfaneti, Bravaccini, Bardi, Para, lavarone. All. Barontini Federico

VIS NOVAFELTRIA: Andreani,Soumanin, Sartini, Frimat, Capello, Foschi, Niang, Mahmuta (dal 65' Semeraro),

Vivo (dal 90' Valentini), Boschetti (dal 90' Pavani), Radici (dal 60' Toromani). A disp. Cappella, Amadei, Antonini, Bindi, Alpino. All. Giorgi Mirco

ARBITRO: Sig. Dario Gherardini di Faenza

ASSISTENTI: Sigg.na Michela Gamberoni e Sig. Alessandro Concettini di Faenza

MARCATORI: Fabbri al 90'+2

Espulsi: Semeraro al 90+3 per proteste

Ammoniti: Cappello, Niang, Berni.