Calcio, un Santarcangelo sprecone raccoglie un solo punto sul campo della capolista San Carlo

Termina con un pareggio il big match contro la capolista San Carlo per lo Young Santarcangelo che rimonta per due volte il vantaggio dei padroni di casa e va vicino alla vittoria colpendo due traverse e vedendosi negare il 2-3 nel finale con la parata di Zoffoli sulla conclusione di Molari. I gialloblù rimangono a -5 dalla vetta della classifica, ora occupata a pari punti (13) da San Carlo ed Around Sport.

Il rammarico di mister Mugellesi

“Purtroppo dobbiamo commentare l’ennesima occasione persa: non è stata sicuramente una delle nostre migliori partite, soprattutto nel primo tempo non siamo riusciti a trovare i meccanismi giusti per andare a chiudere la miriade di lanci che abbiamo subito da parte degli avversari nella nostra metà campo. Non avendo trovato bene come accorciare le distanze siamo risultati poco incisivi anche se siamo stati pericolosi un paio di volte, il loro portiere ha fatto un miracolo sulla punizione di Muratori; nel secondo tempo la squadra è migliorata e siamo riusciti a trovare le coordinate giuste, siamo stati pericolosi ma purtroppo a fine partita abbiamo il rammarico di non averla vinta perchè abbiamo sbagliato almeno 2-3 gol davanti al portiere e questo incide sul risultato.

Il tabellino

SAN CARLO: Zoffoli, Bagnara, Arrigoni, Mariani, Cangini (C), Rondini (16’ ST Seghi), Rossi D., Giorgini (41’ ST Montalti), Vetricini (25’ ST Gazzoni) Rasponi (22’ ST Babbi), Faccianu (43’ ST Amadori). A disp.: Bartolini, Conficoni, Rossi M., Capelli, Montalti. All. Bazzocchi.



YOUNG SANTARCANGELO: Piscaglia, Depaoli, Rocchi, Zavattini, Casali, Succi (C) (29’ ST Pagliarani), Rucaj (41’ ST Amati) Canarecci (23’ ST Lombardi), Molari, Dospinescu (9’ ST Fornari), Muratori. A disp.: Bannini, Cupioli, Drudi, Ottaviani, Siboni. All. Mugellesi.



ARBITRO: Elia Fantozzi (Cesena).



AMMONITI: 4’ ST Dospinescu, 11’ ST Muratori, 13’ ST Arrigoni, 27’ ST Molari, 31’ ST Babbi, 34’ ST Seghi, 39′ ST Fornari.



ESPULSO: 38’ ST Babbi per doppia ammonizione.



RETI: 8’ PT Rossi D., 16’ PT Muratori, 22’ PT Vetricini, 22’ ST Rucaj.