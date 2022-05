Poule Scudetto, esordio con un pareggio che sa di beffa per il Rimini

Comincia con un pareggio per 1-1 sul campo del San Donato Tavarnelle il cammino in Poule Scudetto del Rimini. In terra toscana i biancorossi collezionano tante occasioni e vedono annullarsi il raddoppio nella ripresa, alla fine devono dividere la posta in palio, in gol Scott Arlotti a inizio secondo tempo. L'ultima gara del triangolare vedrà opporsi mercoledì al Neri Rimini e Recanatese, coi marchigiani che nella prima gara hanno battuto 2-1 il San Donato: la prima classificata accederà alle semifinali di Poule Scudetto, assieme alla migliore seconda dei 3 gruppi del torneo riservato alle vincenti dei gironi di Serie D. Il Rimini con una vittoria sarà qualificato alla fase successiva.

Subito pericoloso il Rimini, al 4' la conclusione di Mencagli finisce fuori di poco. Al 22' ospiti a un passo dal vantaggio: cross di Ferrara, Arlotti in scivolata colpisce la traversa. Al 36' ancora il numero 99 calcia a botta sicura ma Cardelli se la cava.

In avvio di ripresa è proprio Arlotti a sbloccare la gara, sfruttando un cross basso di Contessa. Al 55' pericoloso Pietrangeli, Cardelli respinge la sua conclusione: subito dopo viene annullato il raddoppio biancorosso a Mencagli, decisione dubbia. Al 77' il pareggio toscano: Zini lanciato in contropiede anticipa l'uscita di Piretro e fa 1-1. 3' dopo l'ultima vera occasione della gara è dei romagnoli con Tanasa, che di testa sugli sviluppi di un corner manda fuori di poco.

Tabellino

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli (75' Balli); Montini, Contipelli (64' Regoli), Pisaneschi, Carcani; Borghi (75' Zini), Buzzegoli, Calonaci (64' Guidi); Noccioli (64' Poli), Pino, Russo.

In panchina: Viti, Marzierli, Pierucci, Brenna. All. Indiani.

RIMINI (4-3-3): Piretro; Deratti (53' Cherubini), Cuccato, Panelli (75' Callegaro), Contessa; Pari, Tanasa, Greselin (80' Tonelli); Arlotti, Mencagli, Ferrara (53' Pierangeli).

In panchina: Marietta, Tiraferri, Gabbianelli, Piscitella, Germinale. All. Gaburro.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

RETI: 47' Arlotti, 77' Zini.

AMMONITI: Deratti, Carcani, Cuccato.