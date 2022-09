Il Rimini impatta nell'esordio contro il San Donato Tavarnelle, a Montevarchi finisce 1-1

Comincia con un pareggio il campionato del Rimini nel girone B della Serie C. A Montevarchi, contro il neopromosso San Donato Tavarnelle, termina con un gol per tempo: alla rete iniziale di Vano risponde Gorelli nella ripresa. Qualche rimpianto per i romagnoli, viste le numerose occasioni gettate al vento soprattutto nella seconda metà di gara. Un punto comunque utile a muovere subito la classifica per due squadre che lotteranno fino alla fine per la salvezza. Domenica prossima il derby al "Neri" contro il Cesena, reduce da una sconfitta interna con la Carrarese.

La partita

Il Rimini parte aggressivo e batte il secondo corner al 19'. Sugli sviluppi, Tonelli crossa in mezzo, sponda di testa di Allievi per Vano che da due passi fa 1-0. Al 36' padroni di casa vicini al pari: gran risposta di Galeotti al destro in area di Russo, servito da Galligani. Romagnoli a un passo dal raddoppio al 43', ancora con Vano, servito da Brenna, ma un difensore toscano salva i suoi. La prima frazione si chiude con gli ospiti avanti di un gol.

Nella ripresa Vano si divora la rete del raddoppio di testa (48'), Russo sfiora il pareggio 5' dopo con un destro di poco fuori. Un'altra grande chance per i toscani al 57' con Galligani, che in area anziché servire un compagno calcia sull'esterno della rete. Al 62' il pareggio: Galligani di testa sugli sviluppi di un angolo fa 1-1. Subito dopo sfiorano il raddoppio i romagnoli coon Piscitella, ma Cardelli con un miracolo gli nega il gol. Mencagli cerca il pallonetto al 73' tutto solo in area sprecando quindi un'altra chance. Al 93' ancora ottimo Cardelli, che allontana un pericolosissimo cross di Pasa. Finisce 1-1, qualche rimpianto per il Rimini viste le occasioni avute e non sfruttate.

Tabellino

San Donato Tavarnelle - Rimini 1-1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli; Alessio, Gorelli, Brenna, Carcani (80' Montini); Sepe (65' Rossi), Bovolon (80' Regoli), Nunziatini (87' Calamai); Russo, Noccioli (65' Mazierli), Galligani. In panchina: Biagini, Ciurli, Contipelli, Siniega, Viviani; Borghi; Ubaldi, Gjana, Lozza. All. Magrini.

RIMINI (4-3-3): Galeotti; Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Regini; Delcarro (79' Pasa), Tanasa, Tonelli (46' Rossetti); Gabbianelli (67' Rosso), Vano (69' Mencagli), Piscitella (67' Sereni). In panchina: Zaccagno, Lazzarini; Panelli, Haveri, Acquistapace; De Rinaldis, Cherubini; Accursi. All. Gaburro.

ARBITRO: Ramondino di Palermo.

RETI: 19' Vano, 62' Gorelli.

AMMONITI: Tonelli, Rossi.