Eccellenza, il Victor San Marino espugna Pietracuta

Prosegue la marcia solitaria in vetta alla classifica per il Victor San Marino che si aggiudica la trasferta più corta del campionato, superando per due reti ad uno un volitivo Pietracuta. Partono forte gli ospiti che al 2’ mettono il centravanti Dioh nella condizioni di battere a rete ma la sua conclusione non è pulita e la palla termina a lato. Ancora Dioh pericoloso al 20’ con una pregevole sforbiciata in area respinta da Amici con i pugni. Sul proseguo dell’azione ci prova Malo ma Amici è ancora attento. Spinge il Victor che al 30’ impegna ancora Amici con un colpo di testa del solito Dioh. Alla mezz’ora il Pietracuta deve rinunciare a Bellavista, colpito forte da Mengucci, ma sul finale di frazione comincia a rendersi pericoloso in fase offensiva. Il primo tiro verso la porta difesa da Pazzini è di Louati ma la mira è imprecisa. Lo stesso Pazzini al 41’ deve uscire alla disperata sul neo entrato Tomassini lanciato a rete, riuscendo nell’intento di rilanciare. Il Pietracuta prende coraggio ma al 45’ si scopre colpevolmente, lasciando campo libero ad uno scatenato Dioh che resiste di fisico e batte Amici con un tiro forte e angolato.

La ripresa inizia con una buona occasione per il Victor propiziata da una percussione centrale di Santoni che serve Malo ma la sua conclusione esce di poco. L’urlo del gol rimane strozzato in gola ai supporter pietracutesi al 50’ quando Stavola calcia una staffilata da 30 metri che si stampa sull’incrocio dei pali. Sul versante opposto al 60’ gli ospiti creano e finalizzano una veloce ripartenza che risulterà decisiva. Ambrosini dal lato sinistro dell’area scavalca l’intera difesa rossoblu e pesca sul secondo palo lo smarcatissmo Mantovani che ribadisce in rete da sottoporta. Il Pietracuta impiega alcuni minuti per riprendersi dal doppio svantaggio ma si rende pericoloso al 69’ con una girata di Fratti da posizione defilata che Pazzini devia in corner. Un minuto più tardi siamo già sull’altro lato del campo dove Ambrosini impegna Amici in una non facile parata in tuffo. Ancora Fratti pericoloso al 75’ con un pallonetto da centro area che scavalca di poco la traversa. Il capitano rossoblu accorcia le distanze all’87’ con un tiro dal versante destro dell’area che supera Pazzini. Nei minuti di recupero Fabbri Francesco prova a sorprendere ancora Pazzini con un sinistro a giro che esce di poco.

Tabellino

Pietracuta vs Victor San Marino 1-2

Pietracuta: Amici, Stavola, Contadini (72’ Fabbri Fe.), Fabbri Fi. (65’ Gregori), Lessi, Masini, Bellavista (31’ Tomassini), Fabbri Fr., Fratti, Louati (80’ Zannoni), Faeti (80’ Galli). A disp. Leardini, Giacobbi, Giannini, Pavani. All. Fregnani.

Victor S.M.: Pazzini, Manuelli, Mengucci (46’ Kamara), Morelli (46’ Mantovani), Malo (55’ Ambrosini), De Queiroz, Monaco, Santoni (62’ Tosi), Lombardi, Sabba, Dioh (77’ Marra). A disp. Forti, Tiraferri, Mezzavillani, Gramellini. All. Cassani.

Arbitro: Dallagà della sez. di Rovigo.

Reti: Dioh 45’, Mantovani 60’, Fratti 87’.

Ammoniti: Mengucci, Kamara, Mantovani.