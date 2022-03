Promozione, il Sant'Ermete ospita il fanalino di coda Gatteo per riscattare le ultime due sconfitte

Crescere o accontentarsi, è questo il dilemma del Sant'Ermete dopo le due sconfitte consecutive maturate con Pietracuta e Sampierana, l’ultima delle quali, per come avvenuta, lascia l’amaro in bocca alla formazione di Righetti, chiamata all'immediato riscatto nell'anticipo del sabato con il Gatteo.

Al S. Ermete Stadium, i padroni di casa sabato pomeriggio cercheranno di riappropriarsi del quinto posto valevole per la zona playoff, attualmente occupato dal Novafeltria che grazie alla vittoria di domenica scorsa ha scavalcato in classifica i biancoverdi. L’avversario di turno si chiama Gatteo, fanalino di coda del torneo di Promozione Girone F. Eppure i giallorossi hanno bloccato domenica scorsa, a domicilio, la Vis Misano sul pari (1-1) sfiorando l’impesa facendosi raggiungere nell’extratime. In stagione il Gatteo ha sconfitto in esterna la Vis Novafeltria e il Verucchio, proprio le due vittorie consecutive avevano rilanciato la squadra in classifica, ma la continuità in stagione, venendo a mancare è stato il fattore decisivo che ha proiettato la squadra all'ultimo posto in classifica.

Le due vittorie consecutive vanno inserite tra le note positive della stagione, mentre in negativo sono i due ko subiti con Torconca e Pietracuta (5-0) che fanno comprendere meglio le difficoltà attuali con uno score non certamente invidiabile che vede tre sole vittorie, un pareggio e ben quattordici sconfitte con all’attivo quindici reti realizzate e trentanove subite. Dieci i punti in classifica contro i ventisette del S.Ermete. All’andata il S. Ermete riuscì ad importi per due reti a uno. In gol Sartini e Contadini per gli ospiti, Perazzini per i padroni di casa.

Arbitrerà la gara, valevole per il 19° turno del torneo di Promozione Girone F, Ennio Torricella della sezione di Ravenna coadiuvato dagli assistenti Alberto Ancarani della sezione di Lugo di Romagna e Gaetano Bellavia della sezione di Faenza.