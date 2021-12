Il Santarcangelo si aggiudica il big match con l'Around e diventa capolista

Super vittoria dello Young Santarcangelo che batte in trasferta l’Around Sport nello scontro diretto per il primo posto grazie ad una doppietta di bomber Molari e la decisiva rete del vantaggio di Lombardi; nel mezzo i gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Manuzzi e Rossi (su rigore). I gialloblù terminano così in vetta alla classifica il loro girone d’andata e riprenderanno il campionato sabato 22 gennaio con la sfida casalinga contro il Sarsinate.

Tabellino

Around Sport-FC Young Santarcangelo 2-3



AROUND SPORT: Brigliadori N., Aguzzoni (C), Dalmo (37’ ST Akrab), Manuzzi M., Spanu (43’ ST Bellavista), Vincenzi, Giovanardi, Gozzi E. (42’ ST Kamouni), Gozzi D., Rossi (15’ ST Galassi), Capelli (29’ ST Scarpellini) A disp.: Manuzzi E., Rivalta, Auletta, Sacco. All. Brigliadori C.

YOUNG SANTARCANGELO: Piscaglia, Depaoli, Rocchi, Pagliarani, Zavattini (C), Rucaj (29’ ST Drudi), Cipelletti, Canarecci (24’ ST Fornari), Molari (37’ ST Magnani) Azzurro, Lombardi (36’ ST Amati). A disp.: Lanci, Siboni, Cupioli, Succi, El Bachra. All. Mugellesi.



ARBITRO: Lorenzo Pieri (Cesena).

AMMONITI: 6’ ST Molari, 19’ ST Capelli, 19’ ST Cipelletti, 25’ ST Rucaj, 45’+1 ST Fornari, 45’+2 ST Zavattini.

RETI: 26’ PT Manuzzi M., 45’ PT Molari, 45’+2 PT Rossi (R), 1’ ST Molari, 16’ ST Lombardi.