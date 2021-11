Il Santarcangelo si sbarazza nel secondo tempo del Panighina e vola in semifinale di Coppa

Vittoria per lo Young Santarcangelo e semifinale conquistata. Netto successo per i ragazzi di Mister Giacomo Mugellesi che battono 5-0 il Panighina Bertinoro davanti al pubblico gialloblù del CPB Stadium V. Mazzola e si qualificano per la semifinale di Coppa Terza Categoria Memorial ‘Renzo Resta’. I gialloblù faticano nel primo tempo a trovare la giocata finale nei pressi dell’area avversaria, mentre non subiscono nulla nelle retrovie. Al rientro dagli spogliatoi è l’uno-due in meno di 2’ firmato Lombardi-Dospinescu ad indirizzare la partita nei binari dello Young Santarcangelo: dopo pochi minuti si aggiunge la firma del classe 2005 Drudi, completano la festa la doppietta di Lombardi ed il primo gol in maglia gialloblù di Aliuoladipupo.

Il commento di Mugellesi

“Nel primo tempo loro si sono chiusi molto al limite dell’area di rigore, diventava difficile trovare spazi o verticalizzazioni pulite. Abbiamo fatto un po’ di fatica nel macinare, ma abbiamo sempre avuto il controllo della partita e ci sono state anche diverse occasioni ma non siamo riusciti a sbloccarla. Nel secondo tempo attraverso un possesso palla fatto in maniera più logica siamo riusciti a farli aprire un po’ e quando ci sono degli spazi riusciamo sicuramente a trovare la via del gol.”



"La semifinale era un obiettivo - aggiunge -, l’abbiamo centrato e siamo contenti: abbiamo dato continuità di prestazioni e di risultati, questa è la cosa che conta.” Sabato si torna nuovamente in campo per il campionato, con tanta fiducia dopo le ultime vittorie. “Purtroppo abbiamo ancora diversi infortunati dell’ultima settimana, il terzo impegno sarà sicuramente il più difficile però i ragazzi stanno bene: guardiamo con fiducia alla partita di sabato.”

Tabellino

YOUNG SANTARCANGELO: Lanci, Depaoli, Magnani, Zavattini, Rocchi, Succi (C) (22’ ST Venturini), Fornari (28’ ST Canarecci), Cipelletti (16’ ST Drudi), Molari (25’ ST Aliu), Dospinescu (16’ ST Amati), Lombardi. A disp.: Piscaglia, Pagliarani, Azzurro. All. Mugellesi.

PANIGHINA BERTINORO: Vasini, Tesei, Rani (C), Gubiani (24’ ST Trovato), Ghetti, Camporesi, Valgiusti, Burnazzi (20’ ST Brusciano), Valgiusti (32’ ST Murolo), Florea (36’ ST Savadori), Forti (16’ ST Moretti). A disp.: Filippi, Nava. All. Landi.

ARBITRO: Riccardo di Stefano (Cesena).

AMMONITI: 11’ PT Depaoli, 9’ ST Tesei, 20’ ST Rocchi, 39’ ST Trovato, 41’ ST Rani.

RETI: 12’ ST Lombardi, 13’ ST Dospinescu, 18’ ST Drudi, 28’ ST Lombardi, 43’ ST Aliu