Rimini calcio, ceduto Santini alla Virtus Entella

Il Rimini comunica di aver ceduto a titolo oneroso alla Virtus Entella il contratto per il diritto alle prestazioni sportive

del calciatore Claudio Santini. "La società ringrazia il calciatore per la professionalità e l’impegno dimostrati nella stagione in cui ha vestito la maglia a scacchi, e gli augura le migliori fortune professionali e umane" scrive il club. Santini nell'ultima stagione tra campionato, Coppa Italia e playoff è andato a segno ben 20 volte.