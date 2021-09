Calcio, il Santarcangelo comincia il campionato con un pareggio sul campo del Sarsinate

Comincia con un pareggio l’avventura in campionato per lo Young Santarcangelo che in casa del Sarsinate sblocca la partita appena dopo l’intervallo in seguito ad un primo tempo molto contratto, ma viene ripreso negli ultimi minuti di partita dal rigore di Ugolini. Rammarico per i ragazzi di Mister Giacomo Mugellesi che erano riusciti a mettere sui giusti binari una partita difficile e bloccata, e sabato prossimo esordiranno in casa contro la Longianese.

Le parole di mister Mugellesi

Così il tecnico Mugellesi dopo il pareggio di Sarsina: “Quella di oggi è stata una partita difficile come ci aspettavamo, gli avversari erano agguerriti e volevano fare bene nel loro campo. Noi abbiamo fatto una prestazione sottotono sia dal punto di vista tecnico che fisico, però i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano: dalla prossima partita dobbiamo cercare di essere più concentrati e cercare di calarci nelle varie situazioni che la partita offre.”

Il tabellino

SARSINATE: Tatullo, La Spada (9’ST Cuttone), Spighi, Bernabini (29’ST Acquaviva), Satanassi, Cavalli, Rinaldini (26’ST Paci), Righi, Bini, Bottura, Santi (7’ST Ugolini). A disp.: Traore, Mazzotti, Fabiani, Oliinyk, Bosi.

YOUNG SANTARCANGELO: Lanci, Depaoli (35’ST Righi), Rocchi, Zavattini (21’ST Siboni), Casali, Succi, Fornari (4’ST Cipelletti), Rucaj (17’ST Canarecci), Molari, Dospinescu (21’ST Arfilli), Muratori. A disp.: Bannini, Magnani, El Bachra. All. Mugellesi.

ARBITRO: Roberto Maiorana.

AMMONITI: 10’ST Depaoli, 15’ST Cipelletti, 24’ST Bernabini, 31’ST Acquaviva, 34’ST Bottura, 39’ST Rocchi.

RETI: 1’ST Muratori, 41’ST Ugolini (R).