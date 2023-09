Eccellenza, Tropical Coriano rimontato e sconfitto sul campo della Savignanese

Il Capanni si rivela ancora una volta stadio particolarmente ostico per il Tropical Coriano, sconfitto 2-1 dalla Savignanese. Nei primi 45' di gioco il Tropical ha dominato in lungo e in largo la partita: al minuto 5 è Russo ad impegnare severamente Torri, poi due legni clamorosi (Vagnarelli al 6' ed Enchisi al 30'), e la rete meritatissima a firma di Francesco Scarponi con un goal da poster (minuto 37). Capitan Anastasi e compagni hanno anche la possibilità di chiuderla ma Russo fallisce di pochissimo un assist decisivo ancora per Scarponi. A pochi minuti dal duplice fischio però, Nisi viene espulso per un presunto fallo su Lambertini. Nella ripresa la partita cambia completamente copione, il Tropical in 10 è costretto ad arretrare il baricentro e non riesce a respingere gli attacchi avversari: decide il match una doppietta di Malo (15' e 39').

Tabellino

SAVIGNANESE-TROPICAL CORIANO 2-1

Goal: 37′ pt Scarponi (T), 15′ e 39′ Malo (S)

SAVIGNANESE: Torri, Mazzarini A, Mazzavillani (33′ st Mazzarini F), Nicolini, Malo, Lambertini, Di Gilio (3′ st Tola), Possenti, Sberlati (43′ st Bruccoli), Vitalino, Mazza (33′ st Mazzuoli).

A disposizione: Zannoni, Colombi, Mazzuoli, Tola, Forti, Vandi, Lombardi, Mazzarini F, Brocculi

Allenatore: Montanari

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Bartoli (46′ st Zanni), Dominici (39′ st D'Orsi), Vagnarelli, Anastasi, Tiraferri, Russo (19′ st Bandieri), Enchisi, Nisi, Scarponi (12′ st Tamagnini), Serafini.

A disposizione: M. Vico, N. Vico, Donati, Fabbri, Ronci

Allenatore: Scardovi

Direttore di gara: Trombello di Como

Assistenti: Hounga e Bissioni di Cesena

Ammoniti: Malo (S), Mazzavillani (S), Lambertini (S), Mazzarini (S), Vagnarelli (T)

Espulso: 43' pt Nisi (T), per gioco violento