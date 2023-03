Eccellenza, Pietracuta ko a Savignano sul Rubicone

Arriva una sconfitta per il Pietracuta, a Savignano sul Rubicone i padroni di casa si impongono per 2-0. Avvio sprint dei gialloblù che al 3′ passano in vantaggio grazie a Nicolini, in rete su assist di Malo, insidioso 5′ dopo (il suo tiro però termina alto), poi anche al 19′ (conclusione parata dal portiere rivale) e al 26′ (pallone vicino all’incrocio dei pali). La reazione ospite è affidata a un cross di Stavola, che colpisce la traversa senza far danni, e a una conclusione in ripartenza di Louati, ma Papi è attento e para. Sul finire di frazione Pacchioni sfiora l’eurogoal, ma si va al riposo sull’1-0. In avvio di ripresa ci provano sia Fabbri che Malo, tuttavia il punteggio non muta. Finale meno acceso, forse anche a causa della stanchezza accumulata nel turno infrasettimanale. I padroni di casa comunque non soffrono praticamente mai e c’è tempo per il raddoppio, il meritato premio di Malo, che finalmente manda in porta la sfera (88′). Finisce così e i tre punti sono tutti per i ragazzi di mister Montanari. Il Pietracuta resta comunque a +9 dalla zona playout vista la contemporanea sconfitta del Classe contro il San Marino.

Tabellino

Savignanese Pietracuta 2-0

Savignanese: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Onofri, Farabegoli (73′ Bruccoli), Sbrighi (55′ Vitalino), Pacchioni (62′ Battistini), Cassani (55′ Possenti), NIcolini (65′ Dhamo) A disp: Fusconi, Mazza, Dhamo, Vitalino, Franchini, Battistini, Broccoli, Bianchi, Possenti. All Montanari

Pietracuta: Amici, Stavola (60” Fabbri), Pasolini (86′ Galli), Fabbri, Lessi, Giacobbi, Tomassini (61′ Contadini), Fabbri, Fratti, Louati, Evaristi A disp: Fabbri, Cobo, Contadini, Fabbri, Faeti, Galli, Giannini, Masini, Bellavista

Marcatori: 3′ Nicolini, 88′ Malo

Ammoniti: Giacobbi, Louati, Mazzarini, Dhamo, Malo