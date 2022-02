Young Santarcangelo, il ds: "Amichevoli importanti per avere più stimoli durante la settimana"

Direttore sportivo dello Young Santarcangelo, Luca Scattolari ha commentato i nuovi arrivi in squadra dopo la chiusura della finestra di mercato causata dalle interruzioni Covid. "La riapertura del mercato ci ha dato la possibilità di integrare Alexander Antonioli, un ragazzo che aveva manifestato la voglia di far parte del nostro progetto. Purtroppo per una questione burocratica non eravamo riusciti a tesserarlo nella finestra di dicembre, questa riapertura ci ha permesso di soddisfare la sua richiesta e di portarlo a far parte del progetto Young Santarcangelo.” La squadra è ripartita con diverse amichevoli, tutte contro formazioni di categoria superiore. A tal proposito, Scattolari dichiara: “Abbiamo organizzato amichevoli solamente contro squadre di categoria superiore perchè crediamo sia indispensabile per poterci dare un po’ più di ritmo. La squadra si è sempre allenata nonostante le difficoltà e le assenze: siamo sempre riusciti a dare continuità agli allenamenti anche nei momenti più difficili. Tanti ragazzi hanno dovuto fare i conti con la positività al Covid e dunque poi con la negativizzazione ed il return to play. Ad oggi, però, siamo in linea con tutto e finalmente sono ricominciate le amichevoli perchè la possibilità di vivere una partita, che sia ufficiale o meno, dà sempre degli stimoli in più in settimana per allenarsi ed allo staff tecnico un metro sull’evoluzione dei lavori.”



Infine, il messaggio del direttore sportivo ai tifosi: “La speranza è che queste ultime settimane trascorrano il più velocemente possibile così da tornare a vivere l’adrenalina del campionato e continuare a lavorare sul campo per il nostro progetto e per il nostro splendido e caloroso pubblico gialloblù.”