Scossone in casa Rimini Calcio, dopo sette giornate esonerato mister Gabriel Raimondi

Colpo di scena in casa Rimini Calcio. La notizia era ormai nell'aria da qualche ora e adesso c'è la conferma ufficiale. Dopo l'attuale ultimo posto in classifica in Lega Pro, il club ha deciso di esonerare mister Raimondi. La sua esperienza in biancorosso dura così appena 7 giornate, con un bottino non certo da ricordare. Questa la nota diffusa dal club: "La Rimini Fc annuncia di aver risolto consensualmente il contratto con Gabriel Raimondi e ringrazia il tecnico argentino per il lavoro svolto in questi mesi al servizio della causa biancorossa, periodo in cui l’allenatore ha dato prova di grande serietà, professionalità e preparazione. La società augura a Gabriel le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera, certa di un futuro di grandi soddisfazioni per il tecnico".