Rimini calcio, per l'attacco arriva Selvini dal Frosinone in prestito

Il Rimini annuncia che Alessandro Selvini è un nuovo giocatore biancorosso. Nato ad Armaseno il 24 marzo 2004, è un attaccante molto duttile che può agire sia da prima sia da seconda punta e proviene dalla Primavera del Frosinone. Con il club laziale ha disputato 55 partite in Primavera 1 e 2, con 21 gol messi a segno. Un rendimento con cui ha calamitato l’attenzione di mister Fabio Grosso, che lo ha fatto anche esordire in Serie B il 5 aprile del 2022 in casa del Pordenone e gli ha consesso un’altra presenza in cadetteria lo scorso anno in Ternana – Frosinone. Il 19enne arriva in biancorosso in prestito dal Frosinone sino a giugno 2024.