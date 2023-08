Calcio, si separano le strade del Rimini e di Gian Marco Gabbianelli

Serie C

Serie C Girone B

Il Rimini comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gian Marco Gabbianelli. "Il Rimini Football Club, nel ringraziare Gian Marco per la professionalità, la serietà e l’amicizia dimostrata durante l’avvincente avventura vissuta insieme, gli augura le migliori fortune professionali e umane" si legge nella nota diffusa dal club.