Serie D, il ds Giacomo Laurino lascia lo United Riccione

All'indomani della sconfitta di San Mauro Pascoli, la dirigenza dello United Riccione e il Direttore Sportivo Giacomo Laurino scelgono consensualmente di interrompere il rapporto di collaborazione che li legava da inizio stagione. "A Giacomo Laurino vanno i più sentiti ringraziamenti del Presidente Pasquale Cassese per l’impegno profuso e per la professionalità dimostrata al servizio del progetto uniti ad un caloroso “in bocca al lupo” per il futuro della sua carriera sportiva" scrive il club in una nota.