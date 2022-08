C'è il calendario, esordio in trasferta con il San Donato Tavarnelle, nel 2° turno subito Rimini-Cesena

"Si gioca finalmente, riparte la fabbrica dei sogni che è la serie C, con 60 squadre attraverseremo l'Italia. Speriamo che sia una cavalcata di sogni. Ora basta parole, il 4 settembre si inizia a giocare ed emergeranno i valori di quello che resta lo sport più popolare al mondo". Così venerdì pomeriggio alle 18 in punto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha annunciato (finalmente) i calendari della serie C, dopo l'attesa causata dai ricorsi, poi respinti, di Campobasso e Teramo.

Il Rimini farà esordio in trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle il 4 settembre, poi l’esordio casalingo al Neri l’11 settembre subito con il derby più atteso contro il Cesena. Nella terza giornata l’undici di mister Gaburro sarà impegnato sul rettangolo della Virtus Entella. Poi 4° turno il 18 settembre con Rimini-Olbia. L’andata terminerà il 18 dicembre con la trasferta a Montevarchi.

Il calendario completo