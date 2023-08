Serie C, ecco il possibile girone del Rimini dopo le decisioni del Tar. C'è anche la Juventus U23

La sentenza del Tar che ha riammesso in Serie B il Lecco respingendo il ricorso della Reggina ha fatto un pizzico di chiarezza in più sulla prossima Serie C, anche se per avere un quadro definitivo bisognerà attendere il Consiglio di Stato del 29 agosto.

Al momento sono certe solo l’ammissione dell’Atalanta Under 23, che verrà ratificata dal Consiglio federale del 4 agosto, con lo spostamento della Juventus Under 23 nel Girone B. Il Fiorenzuola dovrebbe essere impegnato nel Girone A.

Questi i possibili raggruppamenti della prossima Serie C

GIRONE A: AlbinoLeffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona

GIRONE B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Vis Pesaro.

GIRONE C: Avellino, Benevento, Brindisi, X (Casertana), Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris.