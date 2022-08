Padova-Rimini si decide con un calcio di rigore. Per l'11 di mister Gaburro tante occasioni non sfruttate

Il Rimini costruisce tanto, si difende. Ma non basta. E’ stato un buon test quello che ha visto la squadra di mister Marco Gaburro opposta all’ambizioso Padova. Il rammarico è quello di non essere riusciti a finalizzare rispetto alle occasioni a disposizione. L’amichevole termina 1-0, con rete di Dezi su calcio di rigore. Così mister Marco Gaburro: “Poteva finire sul 2-2 per quelle che sono state le occasioni, se fosse stato campionato mi sarei arrabbiato. Dovevamo sfruttare di più il campo aperto, ci siamo difesi bene. Non dobbiamo in questo momento ragionare sui risultati, l’importante è tra un mese fare gol con queste tante occasioni”. In casa Rimini mancano ancora un paio di giocatori per completare l’organico.

Il tabellino

PADOVA: Donnarumma (1’ st Zanellati) Gasbarro (13’ st Piovanello), Germano (1’ st Belli), Ceravolo (1’ st Ghirardello), Russini (28’ st Valentini), Dezi (40’ Bacci), Gagliano (13’ st Ilie), Kirwan (13’ st Vasic), Curcio (1’ st Zanchi), Monaco (13’ st Cretella), Radrezza (13’ st Calabrese). In panchina: Fortin, Miccoli. Allenatore: Caneo

RIMINI: Galeotti, Laverone (17’ st Tofanari), Pietrangeli, Allievi (1st Antei), Haveri (29’ st Panelli), Delcarro, Tanasa (17’ st Pasa), Rossetti (17’ st Tonelli), Sereni (42’ st De Rinaldis), Santini, Piscitella (17’ st Gabbianelli). In panchina: Lazzarini, Bianchi, Nastase, Cherubini, Accursi, Zaccagno, Marconi, Acquistapace. Allenatore: Gaburro

Arbitro: Roberto Lovison di Padova (Marco Ceolin di Treviso e Andrea Torresan di Bassano del Grappa)

Reti: 79’ Dezi (rig)

Note. Angoli: 4-4. Ammoniti: Allievi.