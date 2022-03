Serie C, il Riccione femminile si impone con un risultato tennistico tondo sul Vis Civitanova

Nel recupero della dodicesima giornata si registra la vittoria tennistica per 6-0 della squadra romagnola del Riccione sul Vis Civitanova. Tre le reti per tempo della squadra biancoceleste che sblocca alla mezz’ora la gara grazie alla rete di Colombo, prima di raddoppiare con Gelmetti e terminare la prima frazione di gioco sul punteggio di 3-0 in virtù della nuova marcatura di Gelmetti. Nella ripresa quaterna di Ciavatta con un diagonale da fuori area, quinta rete della subentrata Schipa ed acuto finale di Frison che fissa il punteggio definitivo sul 6-0.

In virtù di questo risultato il Riccione balza a quota 33 punti in classifica; nel prossimo turno è prevista la trasferta sul campo della Spal. Di seguito le dichiarazioni del mister Bragantini : “Nella prima mezz’ora di gioco stiamo stati troppo precipitosi e frettolosi pur manovrando alla giusta velocità; una volta sbloccata la gara abbiamo trovato il bandolo della matassa, riuscendo a giocare con la giusta intensità, gestendo al meglio l’incontro, grazie anche ad alcuni accorgimenti tattici; brave le ragazze a saper interpretare al meglio la partita con nota di merito anche per le subentrate; colgo l’occasione inoltre per fare i complimenti ed augurare le migliori fortune al Brescia capolista in serie B, una posizione di vertice che dimostra il valore delle ragazze e la competenza della società, un giusto riconoscimento per i tifosi e per l’ambiente che ho avuto il piacere e l’onore di vivere da protagonista nelle scorse annate”.

La classifica

Serie C, girone B. Classifica: Vicenza 45; Venezia 44; Trento 43; Brixen 36; Riccione 33; Vfc Venezia 28; Triestina 27; Bologna e Jesina 26; Portogruaro 24; Padova 21; Isera e Oristano 16; Vis Civitanova e Mittici 10; Spal 7.