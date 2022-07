Il Rimini inizia ad essere attivo sul mercato. Chiusa la trattativa per l'arrivo di Sereni dall'Ancona

Le indiscrezioni in arrivo dal calcio mercato erano corrette. Nella giornata di lunedì (11 luglio) il Rimini Football Club ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, classe 1996, Marcello Sereni. Modenese d’origine, il nuovo attaccante biancorosso, che nella scorsa stagione ha vestito la casacca dell’Ancona Matelica segnando 11 gol, ha sottoscritto un accordo con scadenza giugno 2024. Queste le prime parole in biancorosso di Marcello Sereni: “Sono felice, Rimini è una bella piazza ed entro in un grande gruppo: non vedo l’ora di cominciare a lavorare con i nuovi compagni”.