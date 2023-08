Serie C, il Rimini fa esordio al Neri con l'Arezzo. Il 1° ottobre l'andata del derby a Cesena

Inizia l’avventura del Rimini Calcio, nel suo secondo anno in Lega Pro dopo i playoff raggiunti nel corso della passata stagione. Nel pomeriggio di lunedì (7 agosto) è stato sorteggiato il calendario della prossima serie C. Il Rimini farà esordio il 3 settembre sul rettangolo amico dello stadio Romeo Neri contro l’Arezzo. Nella seconda giornata di campionato (10 settembre) i biancorossi saranno in trasferta sul campo della Torres. Nel 3° turno (17 settembre) al Neri arriverà la Juventus Under 23, inserita con i riminesi nel girone B. Il derby con il Cesena arriverà nella sesta, con la trasferta al Manuzzi nella giornata del 1° ottobre. Il ritorno con Rimini-Cesena sarà al Neri l’11 febbraio 2024.

Il campionato inizierà domenica 3 settembre e si concluderà per quanto riguarda la stagione regolare il 28 aprile. Turni infra-settimanali sono previsti mercoledì 20 settembre, il 25 ottobre, il 14 febbraio e il 6 marzo. La 19esima giornata pre-natalizia ci sarà sabato 23 dicembre. I play-off prenderanno il via domenica 5 maggio.

Questo il calendario dei biancorossi

1° giornata: Rimini-Arezzo 3 settembre (ritorno 7 gennaio)

2° giornata: Torres-Rimini 10 settembre (ritorno 14 gennaio)

3° giornata: Rimini-Juventus Next Gen 17 settembre (ritorno 21 gennaio)

4° giornata: Pineto-Rimini 20 settembre (ritorno 28 gennaio)

5° giornata: Rimini-Perugia 24 settembre (ritorno 4 febbraio)

6° giornata: Cesena-Rimini 1 ottobre (ritorno 11 febbraio)

7° giornata: Rimini-Recanatese 8 ottobre (ritorno 14 febbraio)

8° giornata: Pontedera-Rimini 15 ottobre (ritorno 18 febbraio)

9° giornata: Rimini-Ancona 22 ottobre (ritorno 25 febbraio)

10° giornata: Rimini-Lucchese 25 ottobre (ritorno 3 marzo)

11° giornata: Sestri Levante-Rimini 29 ottobre (ritorno 6 marzo)

12° giornata: Rimini-Spal 5 novembre (ritorno 10 marzo)

13° giornata: Pescara-Rimini 12 novembre (ritorno 17 marzo)

14° giornata: Olbia-Rimini 19 novembre (ritorno 24 marzo)

15° giornata: Rimini-Fermana 26 novembre (ritorno 30 marzo)

16° giornata: Vis Pesaro-Rimini 3 dicembre (ritorno 7 aprile)

17° giornata: Rimini-Carrarese 10 dicembre (ritorno 14 aprile)

18° giornata: Virtus Entella-Rimini 17 dicembre (ritorno 21 aprile)

19° giornata: Rimini-Gubbio 23 dicembre (ritorno 28 aprile)