Buon allenamento per il Rimini, superata la Bagnese con una goleada. Piscitella quattro reti

Buon allenamento per il Rimini, in vista degli appuntamenti di prestigio. Nel primo test match, nel cuore della preparazione atletica in corso di svolgimento a Bagno di Romagna, gli uomini di mister Marco Gaburro hanno superato la Bagnese con un tondo 12-0. E’ ancora questo il tempo degli esperimenti, con i carichi nelle gambe della preparazione. Da segnalare nel secondo tempo le quattro reti di Piscitella. Coach Gaburro ha utilizzato due undici differenti, cambiando formazione nel corso del primo e del secondo tempo. Tra le indicazioni più confortanti Panelli-Pietrangeli già in forma campionato. Pasa ha già in mano le redini del gioco. In avanti ottimi segnali sia da Santini nel primo tempo sia da Piscitella nel secondo.

In casa Rimini da giovedì (28 luglio) parte nel frattempo anche la campagna abbonamenti in vista della serie C. Dopo l’ottimo periodo di pre-abbonamenti, con scontistiche dedicate, che ha già visto l’adesione di 800 supporter in vista del ritorno tra i professionisti.

Bagnese – Rimini 0-12

Bagnese (4-4-2): Angeli; Spignoli, Mosconi, Braccini, Mambelli; Moretti, Lanzi, Bardi, Antonelli; Bartolini, Venturi. All.: Visotti.

Rimini (1° tempo 4-3-3): Galeotti; Laverone, Pietrangeli, Panelli, Acquistapace; Delcarro, Pasa, De Rinaldis, Marconi, Santini, Sereni.

Rimini (2° tempo 4-3-3): Zaccagno; Bianchi, Nastase, Panelli, Haveri; Cherubini, Tanasa, Rossetti; Gabbianelli, Accursi, Piscitella. All.: Gaburro.

Arbitro: Babini di Cesena.

Reti: 13’ pt Santini, 23’ pt Marconi, 26’ pt, 31’ pt Pietrangeli, 33’ pt Santini, 34’ pt Sereni, 1’ st Accursi, 5’ st, 24’ st, 25’ st, 32’ st, Piscitella, 38’ st Rossetti.