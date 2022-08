Il Rimini cala il tris contro la Clodiense. Mister Gaburro soddisfatto a metà: "Partita troppo sofferta"

Meglio il secondo del primo tempo. Il Rimini vince 3-0 nel nuovo test contro la Clodiense, squadra militante in serie D. Risultato a parte, un nuovo test match a luci e ombre. Come lo descrive nel dopo partita mister Marco Gaburro: "Avevamo l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe, da questo punto di vista sono soddisfatto. Per come abbiamo interpretato la partita meno, bisogna essere bravi a capire i momenti. Bisogna entrare nella partita in maniera diversa, non siamo brillanti e bisogna rispondere ad agonismo con agonismo, cosa che nel primo tempo non è capitata. Nel complesso è stata una partita sofferta". A sbloccare il match ci vuole al 44' Pasa, mentre gli altri gol arrivano nella ripresa con Rossetti e Tofanari.

Il tabellino

Rimini (4-3-3): Galeotti; Tofanari, Pietrangeli, Panelli, Haveri; De Rinaldis (37’ st Delcarro), Pasa, Rossetti; Gabbianelli (42’ st Marconi), Santini (30’ st Accursi), Sereni (1’ st Piscitella). A disp.: Zaccagno, Lazzarini, Tanasa, Laverone, Cherubini, Tonelli, Bianchi, Acquistapace, Antei, Allievi, Mencagli. All.: Gaburro.

Clodiense (4-3-3): Zecchin; Nalesso (1’ st Semenzato), Munaretto (1’ st Calcagnotto), Cuomo, Tinazzi (Monticelli); Vecchione (1’ st Giannini), R.Serena (1’ st Duse), Issa (40’ st F.Serena); Esposito (1’ st Calabrese), Fasolo (1’ st Sbrisa), Aliu’ (1’ st Ndreca). A disp.: Bragato. All.: Andreucci.

Arbitro: Angelo Tofoni di Rimini.

Reti: 44’ pt Pasa, 2’ st Rossetti, 36’ st Tofanari.

Ammoniti: Vecchione, Fasolo.