Settore giovanile unico per il calcio nella Regina dell'Adriatico, nasce l’ST Cattolica

Presentazione ufficiale, giovedì pomeriggio, del nuovo progetto della società calcistica ST Cattolica, nata dall’unione di ST Young e Accademy Cattolica. Presenti la sindaca Franca Foronchi e l’assessore allo Sport Federico Vaccarini oltre al presidente Matteo Semprucci, al rappresentante del consiglio direttivo Omar Ibidi e al responsabile del settore giovanile Salvatore Micale.

“Come amministrazione comunale – affermano la sindaca e l’assessore – abbiamo accolto con favore questa iniziativa messa in atto dalle due società giovanili di calcio. Lo sport offre ai giovani una grande possibilità di crescita personale nella condivisione di una passione e ha per questo un forte valore educativo. Qualcuno avrà la possibilità di diventare un grande giocatore ma l’obiettivo principale deve essere quello di divertirsi e di stringere rapporti che poi dureranno per tanti anni. Giocare all’interno di una squadra permette di comprendere fin da piccoli il valore di far parte di un gruppo con il quale si condividono valori e desideri. Questo nuovo progetto è un’occasione importante per Cattolica, il fatto che ci sia un unico settore giovanile per il calcio che avrà la responsabilità di unire tutta la città. A tutto lo staff, ai genitori e a ragazze e ragazzi del ST Cattolica va il nostro più grande in bocca al lupo per una stagione piena di gioia e soddisfazioni”.