Calcio, derby Ravenna-Rimini: settore ospiti esaurito. Per i riminesi senza biglietto c'è la diretta Facebook

In 24 ore i tifosi del Rimini hanno polverizzato i 627 biglietti per il settore ospiti del Benelli, a dimostrazione di quanto sia sentito il derby col Ravenna di domenica prossima. I biancorossi sono primi a +8 sui bizantini, evitare la sconfitta vorrebbe dire fare un importantissimo passo verso la promozione in serie C.

Si ricorda che, in seguito alle disposizioni emanate in sede di GOS, i tifosi residenti nella provincia di Rimini non potranno acquistare titoli di accesso allo stadio in altri settori. Da ultimo segnaliamo che, come per tutte le gare interne del Ravenna, sarà attivo il servizio di diretta streaming via Facebook della partita. Il prezzo è determinato in 2,29€. Per potere accedere è necessario essere registrati a Facebook. Di seguito il link all’evento: https://bit.ly/RFCriminiLIVE.