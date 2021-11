Santarcangelo calcio, dall'Imolese torna in prestito il giovane portiere Simone Lanci

Simone Lanci, portiere classe 2004, è un nuovo giocatore del Santarcangelo. Il 17enne arriva in prestito dall'Imolese, e approda alla corte di Mister Giacomo Mugellesi dopo la richiesta proveniente dal Victor San Marino per il prestito di Niccolò Battistini, portiere classe 1999 originariamente parte del progetto gialloblù, accettata dallo Young Santarcangelo.



Lanci è un prodotto del settore giovanile di Santarcangelo, nel 2019 approda all’Imolese dove ha disputato il campionato nazionale U18. “Mi sono avvicinato a questo progetto perchè mi sentivo in dovere di tornare nella società che mi ha cresciuto. – queste le parole del portiere –. Mi ha contattato il DS Luca Scattolari ed appena ne ho avuto la possibilità ho accettato senza pensarci su due volte. Spero di rimanere qui non soltanto un anno in prestito, ma per molti di più.”