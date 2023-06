Eccellenza, Simone Russo va a rinforzare l'attacco del Tropical Coriano

Il Tropical Coriano comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, per la stagione 2023-2024, di Simone Russo, attaccante esterno classe 2001 proveniente dal LMV Urbino Calcio. La carriera calcistica di Russo inizia nella Vis Pesaro: tutta la trafila nelle giovanili e il passaggio, nel 2019-2020 al Misano in Promozione. Poi due stagioni al Villa San Martino in Promozione Marche (2020-2021 e 2021-2022), dove viene condizionato da un importante infortunio che ne limita molto le presenze. Il nuovo attaccante biancorossoblù si rilancia poi nell'Urbino Calcio (2022-2023), in Eccellenza, dove disputa un girone di ritorno da protagonista con diverse nomine di MVP.