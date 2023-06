Sirene svizzere per la cessione del Rimini calcio? La società smentisce le voci, ma conferma: "Ci sono altre trattative"

La società conferma: "Sono in corso con altre società trattative riservate per la cessione di quote del Rimini calcio". Ma è la stessa società a, invece, smentire le notizie apparse su alcuni organi di stampa locali secondo le quali sarebbe un finanziere svizzero, Stefano Petracca, ad aver intavolato una trattativa orientata all’acquisizione del pacchetto azionario della società biancorossa