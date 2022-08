Slitta l'esordio del Rimini tra i professionisti, la prima giornata della serie C spostata al 4 settembre

Il Rimini dovrà attendere per l'esordio tra i professionisti. Slitta l'inizio del campionato di serie C e ad annunciarlo attraverso una nota è la Lega Pro. "Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata".

Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato. Resta anche l'attesa per conoscere il calendario.