Serie D, dopo due vittorie si ferma la marcia dello United Riccione

Lo United Riccione torna in campo sul terreno del "Viale Arezzo" dopo il doppio successo contro Roma City e Fano, e viene sconfitto 2-1 dal Sora, con 100 tifosi ospiti al seguito. Le prime battute sono di marca biancazzurra con due buone occasioni capitate sui piedi di Ferrara e Syku. Tonelli cerca Maio con insistenza ma la difesa del Sora fa buona guardia. E se per 40 minuti la formazione di Pulzetti è in controllo al 41' Gubellini se ne va sul filo del fuorigioco e spara di potenza sull'angolino più vicino: Bracaj con l'aiuto del palo sventa l'unico pericolo ospite.

Al 7' della ripresa il gol di Gubellini che beneficia di un clamoroso errore dello United Riccione su corner a favore e lo sfrutta al meglio involandosi verso l'area di rigore avversaria dove batte senza problemi Bracaj per la rete del 0-1. Dopo meno di 5 minuti il raddoppio con lo stesso Gubellini che sfrutta un crossa dalla sinistra e col mancino fa 0-2. Serve qualche minuto al Riccione per rialzare la testa. Prima della mezzora la formazione di Pulzetti torna a macinare gioco e al 29' su calcio di punizione Ferrara accorcia le distanze. Palla sotto l'incrocio e 1-2. I biancazzurri continuano il loro pressing, il Sora dal canto suo regge e riparte. L'assalto non porta frutti, Riccione KO in casa.

Tabellino

UNITED RICCIONE - SORA CALCIO 1-2

UNITED RICCIONE (4312):

Bracaj; Pellacani (21'st Tiganj), Syku, Mesisca, Ndoj; Matteucci, Tonelli (11'st Kyeremateng), Callegaro (14'st Djuric); Napolitano; Maio (39'st Ventola), Ferrara (46'st Filì).

A disp.: Servalli, Carpentieri, Pichierri, Grancara.

All.: Pulzetti

SORA CALCIO 1907 (352):

Crispino; Veron, Mastrantoni, Gemini; Ippoliti (32'st Vespa), Orsi, Fortunato, Digilio (16'st Di Prisco), Jirillo; Gubellini (24'st Palma), Tribelli (42'st Giordano).

A disp.: Mascella, Bellosi, Salvati, Casali, Cancelli.

All.: Campolo

Arbitro: Ammannati di Firenze

Ammoniti: Ippoliti, Gubellini, Tonelli

Marcatori: 7'st e 11'st Gubellini, 29'st Ferrara.