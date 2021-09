Calcio femminile, sconfitta per il Riccione in Coppa Italia sul campo della SPAL

Prima partita ufficiale della stagione per la Femminile Riccione che, sul campo di Francolino contro l'Accademia SPAL, viene sconfitta 2-1 nella prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Serie C.

Nonostante l’espulsione comminata dal direttore di gara alla spallina Amadori al 17′, sono proprio le biancazzurre a passare in vantaggio con la rete di Dominici, che al 27′ è abile ad anticipare la sua marcatrice ed insaccare di testa il gol del vantaggio. L’Accademia SPAL non abbassa la pressione e al 35′ raddoppia con il gol messo a segno da Fratini che approfitta di un disimpegno errato della difesa ospite ed insacca la sfera alle spalle di Parnoffi. Nel secondo tempo il Riccione cerca con insistenza di accorciare le distanze, ma Rolfini fa buona guardia compiendo due grandi interventi su Russarollo, rispettivamente all’81’ e all’85’. Nonostante la resistenza della difesa biancazzurra, all’87’ il Riccione riesce a mettere a segno la rete del 2-1 con Russarollo, abile ad approfittare di un batti e ribatti in mischia. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio che consente all’Accademia SPAL Femminile di portarsi al comando del girone, in attesa della sfida tra Femminile Riccione e Bologna.

Il tabellino

Accademia SPAL-Femminile Riccione 2-1

Reti: 27′ Dominici (S), 35′ Fratini (S), 87′ Russarollo (R).

Accademia SPAL: Rolfini, Amadori, Malvezzi, Dominici, Braga F., Filippini (55′ Chierici), Grassi, Pirani (70′ Sartori), Martello, Fratini (70′ Vannini), Sattin (20′ Calabri). A disposizione: Bragion, Cundari, Spinelli, Braga S., Barison. All. Di Matteo

Femminile Riccione: Parnoffi, Barocci, Calli, Magnani, Rodriguez, Della Chiara, Marcattili (76′ Russarollo), Semprini, Schipa, Liuzzi, Colombo. A disposizione: Ceriani, Albani, D’Aprile, Ricci, Ciavatta, Dehima, Lupoli, Edoci. All. Bragantini

Arbitro: Cerea di Bergamo (Trevisani di Ferrara – Tagliati di Ferrara)

Note: ammonite Amadori, Filippini, Fratini (S), Barocci (R). Espulsa Amadori al 17′ per doppia ammonizione.