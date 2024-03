Un'autorete e un gol a Ferrara, Gigli: "Abbiamo pagato la stanchezza di questo tour de force"

La sconfitta per 3-1 al Mazza contro la Spal è stata una partita dai due volti per il difensore del Rimini Nicolò Gigli. Nel primo tempo l'autorete che ha sbloccato la gara, nella ripresa il gol del momentaneo 2-1. "A differenza delle altre volte avevamo approcciato bene la partita - il difensore comincia analizzando la sfida -, abbiamo pagato un episodio su un calcio piazzato. Nel secondo tempo siamo entrati più leggeri, anche se abbiamo avuto occasioni per pareggiarla prima con Lamesta poi con Ubaldi. Abbiamo pagato anche un po' di stanchezza di questo tour de force che c'è stato. Dobbiamo ricompattarci per la sfida al Pescara di venerdì".

Gigli spiega il suo autogol: "È stato un cross, l'ho presa di testa all'indietro, poi non so cosa sia successo perché ero girato di schiena. So che mi è rimbalzata all'ultimo addosso, ma neanche me ne ero accorto". Poi il gol che riapre la partita: "È stato bravo Lamesta a buttare l'occhio su di me e a sapere dov'ero. Anche sul 2-1 abbiamo avuto occasioni, altri corner dove potevamo essere più svegli e metterla dentro invece di giocarci l'1 contro 1 per essere ancora pericolosi. Proveremo a rialzarci con il Pescara".