Lo Spontricciolo vede sfumare al 94' la sua prima possibile vittoria stagionale: col Bellaria è 2-2

Sfuma sul gong la prima vittoria stagionale del fanalino di coda Spontricciolo, che pareggia 2-2 contro il Bellaria Igea Marina. Partita intensa e ricca di emozioni per tutta la durata dell'incontro. Apre le marcature Facondini (B) su rigore al 23', fallo ingenuo della difesa di casa. I Pirati reagiscono nel modo giusto e sfiorano il pari in tre circostanze. Prima Ioli, poi Brisigotti (traversa) ed infine Fabbri Alex non riescono a trasformare in goal comode situazioni. Nella ripresa la partita ha la svolta con l'ingresso di Capriotti al 20'st. Prima pareggia i conti al 33'st, poi raddoppia al 42'st dopo una superba azione manovrata con uno splendido diagonale che non dà scampo a Magnani. Minuti finali con il Bellaria che si riversa in massa in area di rigore alla ricerca del pari. Ultimo minuto e palla calciata in avanti dagli ospiti, il neo entrato Tonti sbaglia il tempo sull'ultima palla e anzichè colpire di testa commette fallo di mano. Punizione, palla nel mucchio e Zanotti acciuffa il pari. Il Sig. Casali non fa nemmeno posizionare la sfera a centrocampo e sancisce la fine delle ostilità.

Tabellino

Spontricciolo: Tani, Fabbri S. dal 10'st Gjoshi, Pivi dal 40'st Tonti, Mohamed, Ioli, Rossi, Fabbri A., Meluzzi (dal 40'st Durante), Giovannelli (dal 20'st Capriotti), Brisigotti, Cugnigni (dal 26' st Fantini). A disposizione; Martini, Borgognoni, Crescentini. Allenatore Fabio Pellegrino.

Bellaria: Magnani, Grossi, Venturi (dal 38' st Bottini), Fusi, Zanotti, Pruccoli, Bellavista, Paganelli, Meluzzi, Facondini (dal 26'st Vitali), Cocco. A disposizione; Ramenghi, Minacapilli, Alvisi, Mazzarella, Ceccarelli, Marchini, Bua. Allenatore Luca Fusi.

Arbitro Sig. Alessandro Casali di Rimini. Primo Ass. Sig.Simone Proetto di Cesena. Secondo Ass. Sig. Marco Zampaglione di Cesena.

Marcatori: 23' Facondini (B) su Rig., 33'st e 42'st Capriotti (S), 49'st Zanotti (B).