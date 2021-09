Tante collaborazioni con strutture del territorio, ecco il nuovo staff medico del Rimini calcio

Il Rimini Calcio ha costruito certamente un gruppo di lavoro medico eccellente che contribuirà in modo determinante a far sì che i calciatori stiano in buona salute e rendano al massimo

Il prestigio e la solidità di un club non si misurano solo con i risultati sportivi. Certo, le vittorie sono il primo e più evidente motivo di vanto, ma per conquistarle sono necessarie una volontà di innovazione, una capacità di programmazione e un’efficienza che vadano oltre il campo.

Lo staff medico

Il Rimini vuole dimostrare di possederle rafforzando il proprio staff medico che resta un punto di riferimento importante. Per la stagione 2021/2022 la “squadra” sanitaria sarà coordinata dal dott. Pasquale Contento (medico sociale) che potrà avvalersi di validi collaboratori come il dott. Marcantonio Luca e il dott. Alessandro Giorgi. Lo staff dei fisioterapisti sarà così composto: Andrea Bonora (prima squadra), Arian Jazaeri (prima squadra), Diego Campidelli (settore giovanile).

Tante importanti collaborazioni

Per quanto concerne le collaborazioni esterne, la società ha raggiunto degli accordi di partnership con tre importanti strutture sanitarie. Isokinetic di Rimini, che è un gruppo medico riconosciuto come FIFA Medical Centre of Excellence, di riferimento internazionale nel settore della riabilitazione ortopedica e sportiva. Nel network di Isokinetic collaborano circa duecento persone, condividendo gli stessi valori e lavorando in team, con l’obiettivo comune di ricercare quotidianamente l’eccellenza sul paziente e con l’impegno di fornire le migliori cure possibili. Un gruppo che si confronta periodicamente per verificare i risultati del proprio lavoro, sia internamente al network che con la comunità medica internazionale. Isokinetic Rimini è presente in città da ormai 13 anni e da sempre ha messo a disposizione la competenza e l’esperienza maturate nella riabilitazione agonistica per il benessere di tutti: la cura, l’attenzione, lo staff e la professionalità dedicate agli atleti professionisti sono le stesse che offre a tutti i pazienti grazie a trattamenti personalizzati e a una costante presenza del medico fisiatra prima e durante tutto il percorso di recupero.

Queste le parole del direttore Roberto Acquaviva: “Personalmente io e il direttore sanitario del centro, il dott. Jacopo Gamberini, siamo

contenti che anche quest’anno lsokinetic Rimini possa affiancare e supportare lo staff medico del Rimini Calcio nel prossimo campionato. Il nostro impegno sarà assoluto dato che la riabilitazione da traumi e incidenti sportivi nel mondo dell’agonismo richiede tempestività di intervento, rapidità nella gestione del dolore e dei sintomi acuti e l’ottenimento del massimo recupero funzionale possibile per un rapido e

sicuro ritorno in campo".

"Gli atleti del Rimini Calcio che ci saranno affidati per il percorso riabilitativo - continua -, avranno a disposizione uno staff di professionisti della riabilitazione preparati e diversi ambienti dove lavorare per risolvere la loro patologia: la palestra, la piscina, la green zone e il campo

sportivo. In ognuno di questi luoghi viene svolta una parte fondamentale del programma di riabilitazione che è basato sull’esercizio terapeutico". Sulla piscina, Acquaviva precisa: "Sin dall’inizio potranno iniziare gradualmente a muoversi facilitati dalla spinta dell’acqua e dal suo effetto drenante". Su palestra e green zone, "Una volta ridotti dolore e infiammazione, il calciatore sarà guidato per recuperare gradualmente articolarità, forza, resistenza e coordinazione. In questi ambienti effettueremo un lavoro specifico chiamato training neuromotorio che aiuterà il calciatore ad acquisire maggiore consapevolezza sul suo modo di muoversi, correggendo abitudini di movimento scorrette e prevenendo così la possibilità di farsi nuovamente male". Infine il campo, dove: "Si potrà aumentare gradualmente il carico e l’intensità dell’allenamento, ricercando i gesti specifici del calcio, senza paura di provare di nuovo dolore”.

Poi c'è il poliambulatorio Malatesta di Rimini, una struttura privata accreditata e centro ambulatoriale di riabilitazione, convenzionato con

l’Ausl della Romagna, nato dall’esperienza quarantennale della Coop.va Luce sul Mare ONLUS, il centro di riabilitazione privato accreditato con sede a Bellaria-Igea Marina (RN) che opera a livello nazionale, con assoluta competenza, nell’ambito della riabilitazione e della disabilità. La struttura è dotata di ambulatori per medici specialisti e tecnici della riabilitazione, ampia palestra, medicina dello sport, box per la fisioterapia, etc. Il centro, in grado di soddisfare qualsiasi necessità a tutti i clienti rispetto ai servizi prestati, si avvale di personale medico e sanitario altamente qualificato e formato.

Infine il Poliambulatorio Medical Center Misano, nuovo centro medico, aperto a tutti i cittadini, situato all’interno del Misano World Circuit. La struttura è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale ed offre la possibilità di eseguire diverse tipologie di esami di diagnostica, quali risonanza magnetica articolare e total body, ecografie, tac total body e radiologia tradizionale. Inoltre è possibile effettuare visite ortopediche (sia in convenzione che in libera professione) e visite pneumologiche e allergologiche.

Insomma, il Rimini Calcio ha costruito certamente un gruppo di lavoro medico eccellente che contribuirà in modo determinante a far sì che i calciatori stiano in buona salute e rendano al massimo.