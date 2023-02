Promozione, la Stella batte e scavalca in classifica il Cervia

Vittoria per la Stella nel match d'anticipo, che grazie al colpo di testa di Garcia Rufer supera di misura e scavalca in classifica il Cervia. Nel primo tempo i locali resistono e contrattaccano, passando in vantaggio al 35' grazie alla zuccata di Garcia Rufer. Nella ripresa gli ospiti sfiorano il pareggio ma anche la Stella colpisce un palo su punizione, alla fine l'1-0 si rivela il punteggio più giusto per quanto visto in campo. Riminesi che si portano momentaneamente in nona posizione, un punto sopra il Cervia, in attesa che si disputino le restanti gare del girone E di Promozione.

Tabellino

Stella Cervia 1-0

Stella: Gentili, Guidomei, Bonucci, Bellicchi, Garcia Rufer Az, Gattei Colonna, Medi, Cicchetti, Garcia Rufer Au, Marconi, Aprea. A disp: Bascucci, Pivi, Sammaritani, Bedetti, Palladino, Fabbri, Eusebi, Raschi, Belloni All Boldrini

Cervia: Di Marco, Krastev, Merloni, Brando, Meoni, Stefano, Asturi, Ferrani, Sow, Mancini, Zattini A disp: Tabolacci, Calandra, Acquafredda, Muccioli, Valasutean, Fusaroli, Di Gilio, Ambrosini, Menghi All Ceccarelli

Marcatori: 35′ Garcia Rufer Au