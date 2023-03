Promozione, il Misano ha la meglio sulla Stella nello scontro salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Stella

Vittoria in trasferta del Misano che batte 2-1 lo Stella e guadagna 3 punti importanti per la lotta alla salvezza. Al 15' sblocca la gara Antonelli direttamente su punizione, due minuti dopo raddoppiano gli ospiti grazie alla rete del giovane classe 2005 Palestini. Al 75' il tap-in di Bedetti dopo la respinta di Bartolini su Fabbri dimezza lo svantaggio ma non evita la sconfitta ai locali, che restano a +7 dal Misano ma rischiano di tornare nelle zone rosse della classifica.