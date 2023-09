Una storia di passione lunga 100 anni, i tifosi festeggiano il traguardo centenario del Cattolica Calcio

Sabato 16 settembre, dalle ore 19, in piazza Primo Maggio si terranno i festeggiamenti per i 100 anni di storia del Cattolica Calcio. L’evento, dedicato a tutti gli appassionati della squadra, è stato organizzato da un gruppo di tifosi con il patrocinio del Comune di Cattolica. Sarà un momento di festa, divertimento e celebrazione della centenaria storia calcistica della città. Durante la serata interverranno ex giocatori che hanno fatto la storia della società e tifosi storici che porteranno racconti del passato.

Dalle 21.30 partirà la musica con i dj Duba e Delphi che accompagneranno fino a mezzanotte con le loro canzoni. In piazza, per tutta la durata della manifestazione, saranno presenti stand gastronomici per mangiare e bere in compagnia oltre al nuovo merchandising creato per l’occasione dagli ultras del Cattolica.