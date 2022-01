Calcio, il Santarcangelo non scenderà in campo fino al 26 febbraio

Lo Young Santarcangelo comunica ufficialmente che il campionato di Terza Categoria è stato ulteriormente rinviato al weekend del 26-27 febbraio in via precauzionale e cautelativa dal Consiglio Direttivo del CRER con comunicato ufficiale n.54 (17/1/2022), preso atto della situazione epidemiologica in corso. Nel suddetto weekend il campionato riprenderà come da regolare calendario con la prima giornata di ritorno, nel caso specifico dei gialloblù ci sarà la sfida casalinga contro il Sarsinate.

Fino alla ripresa del campionato l’attività di allenamento e preparazione della Prima Squadra continuerà regolarmente nel rispetto dei protocolli federali già in vigore, mentre fino al 31/1/2022 compreso non sarà possibile effettuare nè amichevoli ufficiali nè allenamenti congiunti. Eventuali ed ulteriori modifiche a quanto appena comunicato saranno decise dal Comitato Regionale sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica.