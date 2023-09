Calcio, dopo anni al Cesena torna a Rimini il difensore Tomas Lepri

Il Rimini comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Lepri, che aveva da poco risolto il contratto che lo legava al Cesena. Il nuovo biancorosso ha siglato un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2025, con opzione per un altro anno. Difensore centrale classe 2003, nato a Cesena, ha militato nei settori giovanili di Verucchio e Rimini, prima di approdare al Cesena. Con la società del cavalluccio ha esordito in prima squadra nella stagione 2020/21. L'anno successivo ha vinto il campionato Primavera 2 totalizzato anche 3 presenze in Serie C. Nella passata stagione ha collezionato 28 presenze e una rete in Primavera 1, oltre a due presenze in Coppa Italia di Serie C: una di queste proprio al Neri contro il Rimini.