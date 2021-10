Due rigori a favore, al Torconca basta segnarne uno per espugnare San Piero in Bagno

Il Torconca espugna San Piero di misura, grazie a un rigore trasformato nella ripresa da Pasolini. Buono l'atteggiamento degli ospiti, che senza fare niente di trascendentale portano a casa la vittoria. Due gli episodi cruciali della partita, i due rigori per il Torconca. Il primo al 25' del primo tempo per fallo di Petrini su Chiussi, ma Pasolini lo calcia fuori. Il secondo, quello decisivo, al 72' per fallo di mano di Canali su tiro di Pasolini diretto in porta, lo stesso giocatore non sbaglia sigillando la vittoria degli ospiti. Torconca che trova il tredicesimo punto in classifica e, in compagnia del Bellaria, vede la seconda posizione distanze solo tre lunghezze.

SAMPIERANA: Niederweiser; Berni (80' Quaranta), Diversi, Narducci, Canali, Corbara, Fabbri, Petrini (80'

Bardi) Lanzi, Pippi, Govagnoli. A disp. Zammarchi,Battistini, Simoncini, Farfaneti, Querioli, lavarone, Bravaccini. All. Madonia Alessandro

TORCONCA CATTOLICA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Codignola, Franca (60' Mercuri), Ortolani (66'

Moretti), Mani, Pasolini, Casoli, Chiussi (85' Pasini N.). A disp. Pasini E., Guenci, Antonacci, Zavatta, Cipiccia, Tombari. All. Vergoni Filippo

ARBITRO: Sig. Yassine Hafididella sez. di Ravenna

ASSISTENTI: Salvatore Tola e Jacopo Gioacchini della sez. di Cesena

MARCATORI : Pasolini al 72' su rigore

AMMONITI: Canali, Lanzi