Calcio, finisce senza reti tra Torres e Rimini nel turno infrasettimanale

Solo un pareggio senza reti per il Rimini a Sassari. Si tratta del secondo punto nelle ultime 3 per i biancorossi, che restano in decima posizione anche dopo il pari con la Torres. Seconda 'X' consecutiva dopo quella di sabato scorso al Neri contro il Pontedera. Sabato pomeriggio si torna tra le mura amiche per ospitare la Recanatese.



Occasione per i locali al 25', quando Saporiti si mette in proprio e calcia incrociando al limite dell'area, col pallone che esce di pochissimo. Spinge forte la Torres e ci prova ancora con Ruocco alla mezz'ora, Zaccagno mette in angolo. Al 35' prima occasione per i romagnoli con Pietrangeli che sfiora il gol di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sul finale di frazione occasione biancorossa con Biondi che prova a superare Garau col destro, ma l'estremo difensore respinge col piede.

Al 54' Liviero ci prova direttamente su punizione, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Zaccagno ed esce. Vicini al gol gli ospiti (70') con Sandri che colpisce il palo. Doppio tentativo di Santini al minuto 74, ma l'attaccante non trova la porta. Tanta stanchezza da entrambe le parti e gara che si chiude senza reti dopo 4 minuti di recupero.