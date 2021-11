Promozione, tris della capolista Pietracuta sul campo del Novafeltria

La capolista Pietracuta vince ancora e supera con merito il Novafeltria a domicilio, anche se il risultato finale di 0-3 penalizza eccessivamente la squadra di casa. Primo tempo equilibrato, con Niang pericoloso al 38', ma il tiro da fuori area termina di poco alto. Al 53' il Pietracuta passa in vantaggio con Tomassini, che sfrutta un assist di Fati, liberatosi grazie a un rimpallo favorevole e autore di un perfetto assist. Al 76' magia di Fratti, che ricevuta palla da una rimessa laterale, si libera in un fazzoletto e da posizione defilata infila imparabilmente Andreani. Il portiere, con una bella parata a terra, nega all'87 a Borghini il terzo gol, che arriva nel recupero, con il Novafeltria sbilanciato: Tomassini serve Masini, diagonale sul palo e ribattuta vincente di Louati.

Tabellino

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani (32' st Sartini), Frihat (42' st Crociani), Cappello, Foschi; Niang, Mahmutaj (18' st Radici); Vivo, Boschetti, Toromani (32' st Valentini). In panchina: Cappella, Amadei, Bindi, Antonini, Alpino. All. Giorgi.

PIETRACUTA: Lasagni, Fabbri Fe. (7' st Celli), Contadini, Fabbri Fr. (46' st Tosi), Lessi, Masini; Faeti (26' st Zannoni), Ferrani; Fratti (42' st Borghini), Tommasini, Evaristi (20' st Louati). In panchina: Hysa, Bucci, Galli, Salvemini, All. Fregnani.

ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 8' st Tomassini, 31' st Fratti, 48 st Louati.

AMMONITI: Masini, Fabbri Fe., Evaristi, Niang, Fabbri Fra., Celli, Louati.