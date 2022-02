Nessun problema per il Rimini contro il fanalino di coda Tritium: secondo 3-0 consecutivo

Tutto facile per il Rimini contro il fanalino di coda Tritium. I biancorossi trovano il secondo successo per 3-0 consecutivo, dopo quello di mercoledì ai danni della Bagnolese. Di Mencagli, Deratti e Gabbianelli le reti che decidono l'incontro e permettono ai biancorossi di continuare a restare in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sul Ravenna e 12 sul Lentigione (che ha però ben 3 gare da recuperare...). Nel prossimo turno i ragazzi di Gaburro ospiteranno il Forlì, che dall'arrivo in panchina di Graffiedi ha collezionato ben 7 punti in 3 partite.

La partita

Il Rimini passa in vantaggio al 9' con Mencagli, che si approfitta di un errore di Fabiani per portarsi davanti al portiere: dopo la respinta sul tentativo di pallonetto, l'attaccante insacca di testa. L'autore del gol spreca al 20' la chance del raddoppio, non sfruttando un ottimo cross di Haveri dalla sinistra. Si fanno sentire anche i padroni di casa, quando al 25' Orefice controlla e calcia dopo un suggerimento di D'Agostino, ma trova la risposta di Marietta in calcio d'angolo. Poco dopo ancora Orefice va vicino al gol del pari, davanti all'estremo difensore riminese scivola, poi si rialza ma la difesa ospite devia la sua conclusione in angolo. Al 32' ecco il bis dei romagnoli: fantastico gol di Deratti, il suo sinistro al volo dal limite dell'area fulmina Migliore. E' di Gabbianelli il gol del 3-0, che non ha problemi a insaccare dopo il velo in area di Piscitella.

Tabellino

TRITIUM (4-3-1-2): Migliore; De Stefano, Fabiani (81' Guida), Meregalli, Talarico; Capua (69' Franchi), Maspero, Gambino; D'Agostino (70' Melandri); Gobbi, Orefice (59' Salami). In panchina: Dieci, Buono, Vincenzi, Corioni, Garcia. All. Rossini.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Deratti, Carboni, Panelli, Haveri; Andreis (71' Pari), Tanasa, Greselin; Gabbianelli (77' Tonelli), Mencagli (69' Tomassini), Piscitella (78' Ferrara). In panchina: Piretro, Contesssa, Lo Duca, Pietrangeli, Germinale. All. Gaburro.

ARBITRO: Marin di Portogruaro

RETI: 9' Mencagli, 32' Deratti, 73' Gabbianelli.

AMMONITI: Deratti, Maspero, Orefice, Salami, Marietta.