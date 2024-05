Calcio, l'ex allenatore del Rimini Troise riparte da Arezzo

Dopo aver salutato ufficialmente il Rimini due settimane fa, mister Emanuele Troise riparte da Arezzo. Il club ha annunciato giovedì l'accordo col tecnico campano che si è legato ai toscani per due stagioni. Troise era subentrato lo scorso ottobre a Gabriel Raimondi, riuscendo a risollevare un Rimini ultimo in classifica e a condurlo fino alla decima posizione. Dopo aver espugnato Gubbio nel primo turno dei playoff, il pareggio a reti bianche di Perugia ha sancito la fine della stagione dei romagnoli. Del nuovo tecnico dell'Arezzo non verrà dimenticato neppure il cammino in Coppa Italia, coi romagnoli arrivati a un passo dalla storica qualificazione in finale ma sconfitti nella semifinale di ritorno a Catania.