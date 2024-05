Playoff, il Rimini a Gubbio è costretto a vincere per continuare il suo cammino. Troise: "È un vantaggio"

Cominciano i playoff di serie C e il Rimini affronterà martedì sera (inizio ore 20:30) il Gubbio in trasferta. Si tratta del quarto confronto stagionale tra le due squadre: le prime due volte (campionato e Coppa Italia) hanno avuto la meglio i romagnoli, mentre nell'ultimo turno di campionato gli umbri si sono imposti con un pesante 4-0. "Sul fatto della tipologia di gara è chiaro che ci sono giovani che è la prima volta che disputano un playoff in questo modo, piuttosto che alcuni di noi che l’hanno già giocato - dichiara mister Troise alla vigilia della sfida -. Abbiamo cercato di unire gli intenti in quelle che possono essere delle gestioni in una partita del genere, non perdendo di vista una settimana che ci ha permesso di lavorare su tutti i fronti sotto l'aspetto puramente tecnico tattico. Dal punto di vista psicologico abbiamo preparato diverse situazioni, domani andrà in campo chi ritengo stia meglio e sia pronto per una prima partita dove sarà fondamentale un approccio, un equilibrio perché i 90 minuti non sono tanti ma neanche pochi, quindi bisognerà avere la capacità di giocare questa prima partita con un'incognita avversario in termini di atteggiamento. È una partita a 360 gradi che dovremo gestire al meglio".

Il Rimini per accedere al turno successivo è costretto a vincere nei 90 minuti. L'unico risultato a disposizione può essere visto come un vantaggio psicologico? "È un vantaggio il fatto di riconoscere l'unica condizione da ricercare nei 90 più recupero che darà l'arbitro. Sulla gestione della gara, per quanto mi riguarda, ho le idee molto chiare. Oggi in una partita di calcio devi avere la capacità di accelerare e rallentare nei momenti che servono. Il focus rimane su quella che è una gestione matura, esperta, di diversi periodi di gara e diverse situazioni che potrebbero determinare l'andamento della gara". Per la partita potrebbe recuperare Gigli, mentre restano indisponibili Pietrangeli e Iacoponi. A centrocampo e in attacco sono tutti disponibili, annuncia Troise.