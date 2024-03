Rimini impegnato nella trasferta di Lucca, Troise: "Sarà una partita combattuta sotto l'aspetto agonistico"

Trasferta toscana per il Rimini, che domenica alle 14 sarà di scena a Lucca. Come i biancorossi, anche la Lucchese è reduce dall'uscita in semifinale dalla Coppa Italia Serie C: mentre gli uomini di Troise mercoledì sera hanno ceduto il passo al Catania, i toscani lo stesso giorno sono stati eliminati dal Padova. Romagnoli che però in campionato sono reduci da tre vittorie consecutive e ricoprono l'ottava posizione in classifica con 38 punti, mentre gli uomini di mister Gorgone sono 14esimi con 6 lunghezze in meno e non vincono dal 4 febbraio contro la Spal. "Sono stati due giorni dove, come sempre, abbiamo cercato di espellere le scorie sotto l'aspetto psicologico - attacca mister Troise alla vigilia della trasferta -. Ho lasciato i ragazzi tranquilli, perché comunque nelle 48 ore successive, considerando anche il viaggio di ritorno di primo mattino, era giusto lasciarli un po' tranquilli. Sotto l'aspetto invece fisico ci ha permesso di recuperare abbastanza, domani saremo pronti a rigiocare una partita di campionato importante che ci dà subito la possibilità di riscendere in campo in una posizione di classifica bella e portare avanti quell'obiettivo che ci siamo prefissati da qualche settimana, cercando di fare punti e scalare posizioni, perché la partita di Catania ha confermato che siamo in crescita".

Il tecnico biancorosso analizza poi della Lucchese: "Una squadra che gioca bene. Ha modificato qualcosina ed è diventata più pragmatica, quindi sarà una bella tappa da affrontare con piena autostima. A livello offensivo ti attacca molto più in verticale rispetto a prima, prima magari la manovra era più ricercata dal basso. Sotto l’aspetto dei duelli si è adeguata alla categoria, anche in termini di motivazione. Sarà una partita combattuta anche sotto l’aspetto agonistico". Per la sfida ai toscani, Troise non recupera Marchesi, Oddi e Pietrangeli. Torna tra i convocati invece Capanni.

Il Rimini nell'ultimo periodo subisce molte reti nel primo quarto d'ora. "Ci penso - commenta Troise -, ma non è un elemento che faccio presente alla squadra in modo così diretto, perché poi può diventare un aspetto psicologico deleterio. Cerchiamo di trovare delle soluzioni, ma in questo momento non riusciamo. Domani sarà un'altra opportunità per cercare di uscire indenni da questa prima parte. Guardando la partita di Catania, la squadra era partita bene, poi alcuni errori ci hanno messo sotto pressione e abbiamo subito gol al 17'. Potevamo fare di più. Se vogliamo ambire alla nostra crescita e a qualcosa di importante dobbiamo fare qualcosa in più".